Ташкент, , 18:05 — REGNUM В настоящее время в 1564 многоквартирных домах столицы действует 5001 лифт, из них 3343 лифта отработали свой срок, говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

«За последние четыре года была произведена замена 572 лифтов», говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в соответствии с поручением, данным президентом в ходе посещения Учтепинского района столицы, в 2020 году намечено обновить 697 лифтов.

«При таком темпе работы, то есть обновляя ежегодно по 700 лифтов, в ближайшие пять лет будут заменены на новые все лифты в многоэтажных домах столицы», говорится в сообщении.

Вместе с тем, говорится в сообщении, в ходе благоустройства территорий при многоквартирных домах планируется построить 100 детских площадок, 2 автостоянки, выполнить бетонирование 100 тысяч кубометров тротуаров, отремонтировать 10 тысяч погонных метров ирригационных систем. «На это из местного бюджета будет выделено 20,8 миллиарда сумов (один доллар 09550 сумов)», отмечает пресс-служба.

Будут также реализованы программы развития системы уличного освещения и обновления хозяйственной автотехники Ташкента, отремонтированы 1,047 тысяч квадратных метров дорог.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, наряду с победными реляциями, в столице Узбекистана повсеместно идет захват земли застройщиками, которые не щадят не только владельцев домов и квартир, но также и объекты социального назначения — детские сады, детские и спортивные площадки, зеленые зоны и другое.

Всего пару дней назад в Ташкенте застройщикомhttps://regnum.ru/news/society/2866430.html была вырублена целая роща — более 80 деревьв и только широкое освещение проблемы в СМИ и по телевидению заставило власти обратить внимание на эту проблему.