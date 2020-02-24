Ташкент, , 18:04 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 февраля провел совещание, посвященное обсуждению планов по реформированию химической промышленности и основным задачам, стоящим перед отраслью в текущем году, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В последние годы предприняты конкретные шаги по модернизации и финансово-экономическому оздоровлению химической промышленности, расширению номенклатуры продукции с высокой добавленной стоимостью. В целях повышения рентабельности предприятий отрасли внедрены рыночные механизмы и полностью пересмотрен порядок ценообразования. В результате отрасль закончила прошлый год прибылью в 2,3 раза больше, чем в 2018 году», говорится в сообщении.

В частности, в акционерном обществе «Навоиазот» введен в строй комплекс по производству поливинилхлорида, каустической соды и метанола, возводятся заводы по выпуску жидкого синтетического топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса, азотной кислоты, аммиака и карбамида в АО «Навоиазот».

Вместе с этим, в сфере имеется множество проблем и еще не задействованных возможностей. Так, отдельные виды химической продукции, которые не имеют сложного состава и можно производить в стране, импортируются. Структура экспорта не диверсифицирована, в ней все еще велика доля минеральных удобрений. Изношено 60 процентов используемого оборудования, энергозатраты в 2−3 раза выше нормы.

На совещании определены задачи по реформированию сферы, повышению эффективности и потенциала предприятий.

На совещании указано на необходимость развития новых направлений химической промышленности, широкого вовлечения иностранных инвесторов в этот процесс.

«Особое внимание уделено вопросам производства необходимого сырья для текстильной отрасли, индустрии стройматериалов, автомобилестроения, потребительских товаров, продуктов питания и фармацевтики», отмечает пресс-служба.

Даны указания по скорейшему выведению на проектную мощность комплекса ПВХ акционерного общества «Навоиазот» и проектированию его второго этапа, затронуты вопросы реализации инвесторам государственной доли в акционерном обществе «Ферганаазот», Кунградском содовом и Дехканабадском калийном заводах.

Подчеркнута необходимость расширения производства малотоннажной химической продукции, организации с этой целью малой промышленной зоны на базе неиспользуемых площадей АО «Навоиазот».

Также, даны указания по организации научно-исследовательского института совместно с Южной Кореей, совершенствованию системы обучения в Ташкентском химико-технологическом институте.

Как сообщало ИА REGNUM при правильной политике и инвестициях чистый экспорт химической промышленности Узбекистана должен достигнуть 600 миллионов долларов в 2022 году.

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