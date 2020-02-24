Рига, , 15:53 — REGNUM Генеральный директор Службы Государственных Доходов (СГД) Иева Яаунземе обеспокоена тем, что большое число жителей Латвии не подали обязательную налоговую декларацию за 2018 год, пишет портал tvnet.lv.

По словам Иевы Яаунземе, речь идёт о 15 000 человек, которые до сих пор не урегулировали свои отношения с СГД. Большинство из них в ближайшее время получат извещения от судебных исполнителей. Она ещё раз призвала всех идти и договариваться с СГД о выплате налоговой задолженности. Кроме этого руководитель ведомства напомнила, что с 1 марта СГД начинает принимать декларации за 2019 год.