Рига, , 15:50 — REGNUM Глава Центрального Банка Латвии Мартиньша Казак заявил, что в рамках ожидаемой налоговой реформы стоит ожидать не только повышения налогов, но и их уменьшения по ряду позиций, пишет портал LSM.

В числе того, на что налоговая нагрузка может быть снижена, Казак упомянул НДС для группы товаров, прежде всего продовольствия, латвийского производства.

Государству следует определиться какую часть оно планирует собирать в виде налогов. По мнению, Мартиньша Казака, это могла бы быть третья часть ВВП страны. В этом позиция главы Центробанка не совпадает с рекомендациями Совета по фискальной дисциплине, который заявлял о 33 — 35% налоговой нагрузке. Ежегодно, по словам Мартиньша Казака, из-за налоговых льгот мимо бюджета проходят 2,5 млрд евро.