Рига, , 15:29 — REGNUM Министерство финансов Латвии на сумму в 251 536 евро профинансирует изучение мер направленных на уменьшение доли теневой экономики, пишет портал diena.lv.

Минфин хочет добиться сформулированных ответов и дорожной карты: что делать для улучшения предпринимательской среды, роста конкурентноспособности, повышению производительности и уменьшения доли теневой экономики.

Планируется методологию оценки экономики, определить факторы, влияющие на её развитие. В 2020 году на это истратят 110 768 евро, 2021 — 80 768, 2022 — 60 000.