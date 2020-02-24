Ташкент, , 15:18 — REGNUM В Узбекистане производство потребительских товаров в январе 2020 года выросло на 6,8% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом 24 февраля со ссылкой на данные статистического ведомства Узбекистана, сообщают «Новости Узбекистана».

Согласно предварительным данным, в январе 2020 года в стране увеличилось производство легковых автомобилей, табачных изделий и алкогольной продукции. Увеличение производства легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 1,3 раза, табачных изделий — 1,2 раза, а производство винно-водочных изделий и пива увеличилось на 0,2% по сравнению с январем 2019 года и составило 2,6%.

Лидерами по производству потребительских товаров стали Андижанская область, Ташкентская область, столица Узбекистана, Самаркандская область, Ферганская и Хорезмская области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Турцией и Узбекистаном в 2019 году составил $2,5 млрд.