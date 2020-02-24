Киев, , 15:00 — REGNUM Украина в течение последних 10 лет нарастила объемы экспорта зерновых культур в общем в 4 раза.

Соответствующую информацию обнародовал 24 февраля заместитель директора украинского национального научного центра «Институт аграрной экономики"(ИАЭ) Николай Пугачев.

Чиновник напомнил, что в прошлом году на Украине был установлен очередной рекорд: на зарубежные рынки было вывезено 56,7 млн тонн зерна.

«Это в 4 раза превышает показатель 2010 года и на 36% больше, чем в 2018 году», — заявил Пугачев.

В частности, был установлен новый рекорд по объемам зарубежных поставок кукурузы — 32,3 млн тонн — это почти в 8 раз превышает результаты 2010 г.

Специалист добавил, что общий рост экспорта украинскогозернав натуральном выражении привел к наивысшей его стоимости в истории Украины — 9,6 млрд долл.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киеве заявили об увеличении объемов поставок аграрной продукции в три ключевых региона — Азию, ЕС и Африку. При этом отмечается, что в 2019 году страны Азии закупили рекордное количество украинских сельскохозяйственных продуктов на сумму 9,4 млрд долл.