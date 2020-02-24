Киев, , 14:04 — REGNUM Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, глава «Оператора газотранспортной системы» Сергей Макогон заявил, что из-за снижения цен на газ на европейских хабах, Молдавия — с помощью украинской газотранспортной инфраструктуры — в настоящий момент может покупать газ из ЕС как минимум на 16% дешевле, чем у «Газпрома».

»Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%)», — подсчитал чиновник.

«Не знаю, сможет или захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть. Наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены», — добавил он.

Макогон подчеркивает, что документальные основания для такого решения есть — подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения «открывают новые возможности и для наших соседей».

ИА REGNUM напоминает, что Украина на разных уровнях убеждает Молдавию перейти к закупкам газа в ЕС по реверсной схеме весь 2019 год. В Киеве сделали ряд официальных шагов в этом направлении.

Так, еще в июне прошлого «Нафтогаз Украины» подтвердил намерения Киева предложить Молдавии использовать украинскую ГТС для прокачки европейского газа. В июле государственные СМИ Украины уже подали как факт, что Молдавия готова покупать газ у Киева вместо России, но дальнейшего развития тема не получила. В сентябре Киев подталкивал Кишинев к «определенным выводам», заявляя, что «у нас газ будет дешевле», чем при покупке в России.

Также осенью прошлого года правительство Украины официально поручило «Нафтогазу» и ряду его дочерних компаний обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдавию без участия Газпрома.