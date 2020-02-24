Нью-Йорк, США, , 08:47 — REGNUM Мировые котировки цен на нефть падают в начале торгов в 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на апрельские поставки нефти марки WTI упали на 2,40%, остановившись на $52,10 за бочку.

Фьючерсные поставки нефти марки Brent на апрель сократились на 2,51% — до $57,03 за баррель.

Как сообщало 19 февраля ИА REGNUM, рынок нефти поверил в победу над коронавирусом, и Brent поднялась в цене более чем на 2,5% за день.

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