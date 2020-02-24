Москва, 24 февраля 2020, 07:34 — REGNUM Туристы из России скоро смогут рассчитываться рублями на курортах Турции. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор провинции Анталья Мунира Каралоглу.
По словам, главы провинции в настоящее время идёт процесс согласования порядка расчётов на уровне профильных ведомств. Стороны достигли значительного прогресса на переговорах.
Договоренности в этом вопросе должны способствовать развитию туризма.
Он также отметил, что в настоящий момент разрабатываются несколько проектов в этой сфере.