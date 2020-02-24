Москва, , 07:34 — REGNUM Туристы из России скоро смогут рассчитываться рублями на курортах Турции. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор провинции Анталья Мунира Каралоглу.

По словам, главы провинции в настоящее время идёт процесс согласования порядка расчётов на уровне профильных ведомств. Стороны достигли значительного прогресса на переговорах.

Договоренности в этом вопросе должны способствовать развитию туризма.

«Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России», — сказал губернатор.

Он также отметил, что в настоящий момент разрабатываются несколько проектов в этой сфере.