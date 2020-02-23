Москва, 23 февраля 2020, 22:47 — REGNUM Объявлены имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — прошедших в суперфинал от Центрального федерального округа. Финалистами стали 60 участников. Из них 48 человек представляют Москву, 6 — Московскую область, по одному участнику из Калужской, Ивановской, Тамбовской, Тверской и Рязанской областей, а также один финалист из г. Санкт-Петербурга. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
22 и 23 февраля 2020 года в Москве проходил региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Центрального федерального округа. Участие в полуфинале приняли 555 конкурсантов.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров поздравил конкурсантов с Днем защитника Отечества: «Среди полуфиналистов сегодня есть те, кто каждый день защищает родину, спасает людей, есть и профессиональные военные. Поздравляю всех защитников Отечества с этим праздником!».
В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ЦФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. В третьем сезоне конкурса, впервые среди заданий для участников, появилась проблемно-аналитическая деловая игра. В этом задании наравне с конкурсантами смогли принять участие и журналисты. За отведенное время им нужно было проанализировать большой объем данных и предложить решение сформулированной в задании проблемы.
Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Культура здравого смысла. Управленческий опыт компании «ВкусВилл» для полуфиналистов провел Евгений Щепин, руководитель внешних коммуникаций компании и автор книги «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так». Евгений руководит проектом по обмену опытом, в рамках которого помогает другим компаниям и предпринимателям ближе познакомиться с нестандартной системой управления «ВкусВилл», а также развивает тему современного предпринимательства среди студентов и начинающих предпринимателей.
Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса: Сбербанк; Ростелеком; РФПИ; НЛМК; Роскосмос; Россети ПАО «МРСК Центра»; Россети ПАО «МОЭСК» и Россети ФСК ЕЭС встретились с участниками конкурса в Москве. На встречах с партнерами конкурсанты узнали о планируемых и реализуемых проектах в Центральном федеральном округе, о возможностях компаний, о продуктах и тех направлениях деятельности, которые представляют для них ключевой интерес. Желающие сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования или в ближайшее время пообщаться с экспертами компаний, которые заявили о готовности вести точечный диалог с каждым полуфиналистом или участником конкурса.
Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет 27−31 марта в Сочи.
Список финалистов конкурса «Лидеры России 2020» по итогам полуфинала ЦФО:
Рязанская область:
- Гуртиков Сергей Владимирович (Рязань); ООО «Русская Аграрная Группа»
Тамбовская область:
- Иванова Екатерина Викторовна (Мичуринск); Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет»
Тверская область:
- Голик Максим Сергеевич (Тверь); ООО «Парок»
Ивановская область:
- Петрова Ольга Анатольевна (Иваново); ООО «Клиника Современной Медицины»
Калужская область:
- Изотов Андрей Николаевич (Обнинск); АО «Обнинскоргсинтез»
Санкт-Петербург:
- Кожевников Евгений Игоревич (Санкт-Петербург); ПАО «Газпром нефть»
Москва:
- Авксентьев Максим Юрьевич (Москва), консалтинговое агентство;
- Багдасарян Дмитрий Александрович (Москва), ООО «Тривон Нетворкс» (Торговая марка VirginConnect);
- Бикулов Вагиф Шамилевич (Москва), Торговый дом «Мое лето»;
- Василькова Мария Викторовна (Москва), Segezha group;
- Висленев Сергей Анатольевич (Москва), АО «Транссеть»;
- Витько Олег Константинович (Москва), Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»);
- Волков Дмитрий Валерьевич (Москва), Самолёт Девелопмент;
- Вологодский Сергей Александрович (Москва), Фонд развития промышленности, заместитель директора;
- Галимов Василий Гарунович (Москва), Индивидуальный предприниматель Галимов В.Г.;
- Гриц Дарья Игоревна (Москва), Skyeng;
- Дермер Павел Борисович (Москва), ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»;
- Добринец Марина Владиславовна (Москва), МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- Ефремов Иван Анатольевич (Москва), Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
- Жданов Антон Ахметович (Москва), ООО «Этерна Ло"/ Eterna Law;
- Жданов Владислав Леонидович (Москва), ОАО «РЖД»;
- Захваткина Юлия Олеговна (Москва), Концерн «КРОСТ»;
- Казаков Алексей Владимирович (Москва), ООО «Скартел»;
- Калинин Евгений Вячеславович (Москва), ОАО «ТГК-Диагностика»;
- Кислов Владимир Александрович (Москва), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
- Князев Никита Сергеевич (Москва), ПАО «Московская Биржа»;
- Колотухина Мария Сергеевна (Москва), АО «Транссеть»;
- Кочкин Вадим Юрьевич (Москва), ЗАО «Р-Фарм»;
- Крейнин Владислав Геннадьевич (Москва), ПАО «Сбербанк»;
- Кузин Георгий Владимирович (Москва), KUZIN. Asset Consulting & Management;
- Кутепов Иван Юрьевич (Москва), ООО «Рекитт Бенкизер»;
- Леонидченко Сергей Андреевич (Москва), МИД России;
- Лобачева Надежда Ивановна (Москва), Правительство Москвы;
- Локтионов Александр Сергеевич (Москва), ООО «Дж.т.и. Россия» / Japan Tobacco International;
- Маликова Юлия Алексеевна (Москва), ООО «ПИК Технологии»;
- Меньшикова Елена Олеговна (Москва), Префектура Восточного административного округа города Москвы;
- Милич Милена Сретеновна (Москва), Московская школа управления СКОЛКОВО;
- Облов Андрей Александрович (Москва), «Мейл.ру»;
- Петренко Евгений Васильевич (Троицк), «РОСАТОМ» (АО «Техснабэкспорт»);
- Петряков Андрей Валерьевич (Москва); АО «Русатом Оверсиз» (Госкорпорация «Росатом»);
- Плискина Алёна Владимировна (Москва), Банк «Газпромбанк» (АО);
- Погорелов Виталий Сергеевич (Москва); АО «Зарубежнефть»;
- Потапкин Алексей Анатольевич (Москва); Московский городской университет управления Правительства Москвы;
- Притчин Иван Петрович (Москва), ООО «РУФОРМ»;
- Просвирякова Ирина Владимировна (Москва), Avon;
- Соколова Василина Евгеньевна (Москва), ИП Соколова Василина Евгеньевна;
- Стапран Наталья Валерьевна (Москва), Минэкономразвития РФ;
- Столяров Евгений Михайлович (Москва), Министерство транспорта Российской Федерации;
- Тащин Александр Григорьевич (Москва), ВГТРК «Телеканал «Россия»;
- Фокин Тимофей Юрьевич (Москва), Индивидуальный предприниматель;
- Ховрина Есения Владимировна (Московский), Министерство финансов Российской Федерации;
- Холин Александр Николаевич (Москва), Правительство Москвы;
- Чистяков Илья Александрович (Москва), ООО «Ретел»;
- Ярыгин Борис Михайлович (Москва), ООО «НОРБИТ» (ГК ЛАНИТ);
Московская область:
- Гусарова Валерия Александровна (Химки); ООО «Нутриция»
- Дедушева Елена Александровна (Одинцово), Администрация городского округа Звенигород
- Кузьмин Денис Владимирович (Долгопрудный); МФТИ
- Николашин Иван Юрьевич (Отрадное); Группа ГАЗ, Дивизион «Автобусы»
- Подругин Михаил Юрьевич (Зеленоградский); «Магазин Магазинов» Эксперт по торговой недвижимости (ООО «АльтерМаг»)
- Сольский Сергей Борисович (Павловская Слобода); АО «Лаборатория Касперского»
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