Рига, , 21:19 — REGNUM Историческое здание министерства науки и образования Латвии, расположенное в исторической части старой Риги, нуждается в реставрации. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, требуются как работы по укреплению фундамента, так и стен, из-за появившихся трещин.

Отмечается, что дом в старой Риге был построен в 1911 году архитектором Эдгаром Фризендорфом по заказу Товарищества фермеров «Взаимопомощь».

Доступная на сайте госзакупок информация свидетельствует о том, что общая стоимость работ составит 168 681,66 евро.