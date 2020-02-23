Рига, 23 февраля 2020, 21:19 — REGNUM Историческое здание министерства науки и образования Латвии, расположенное в исторической части старой Риги, нуждается в реставрации. Об этом пишет портал Diena.lv.
По данным журналистов, требуются как работы по укреплению фундамента, так и стен, из-за появившихся трещин.
Отмечается, что дом в старой Риге был построен в 1911 году архитектором Эдгаром Фризендорфом по заказу Товарищества фермеров «Взаимопомощь».
Доступная на сайте госзакупок информация свидетельствует о том, что общая стоимость работ составит 168 681,66 евро.