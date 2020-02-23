Рига, , 18:28 — REGNUM Государственное акционерное общество Latvijas Pasts (Латвийская почта) предложила новую услугу — возможность отслеживать перемещение обычных посылок, пишет портал tvnet.lv.

Ранее эта возможность касалась только посылок с доставкой и уведомлением. Сейчас Latvijas Pasts предлагает снабдить специальным штрих-кодом самое обычное отправление. Возможность отслеживать путь посылки будет стоить дороже. Как и простую посылку её придётся забрать в почтовом отделении самостоятельно. Выигрыш в том, что клиенты смогут точно узнать время прибытия. Сегодня этот сервис доступен для посылок в 37 стран мира.