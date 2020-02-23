Москва, , 15:48 — REGNUM В честь дня защитника Отечества полуфиналисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в Центральном федеральном округе рассказали истории из жизни о храбрости, терпении и служении. Мужчины разных профессий: военные, спортсмены, госслужащие, врачи, ученые, предприниматели, а также многодетные отцы, «айронмэы», покорители горных вершин и именинники отмечают 23 февраля на полуфинале конкурса.

Генеральный директор компании по организации смешанных единоборств среди профессиональных спортсменов, в том числе боя с Федором Емельяненко, отец двоих детей Шарип Алиев родом из Дагестана. Всю жизнь он прожил в Махачкале недалеко от моря и, будучи подростком, спас из бурной стихии жизни детей. Лидер считает, что на его месте так поступил бы каждый.

«Я и мои братья гуляли около моря и, вдруг, увидели, как двух маленьких девочек затягивает в воду. Их отец стоял на берегу и не знал, что делать. Мы с братьями действовали по ситуации, не осознавая опасность для себя. Вытащили девочек на берег, но пришлось самим долго бороться за свою жизнь. В течение получаса мы не могли выбраться из воды, и была вероятность не прийти домой. Помощь близкому человеку — главный принцип, который должен быть присущ любому мужчине», — поделился Шарип.

Олег Бровцев из Иваново — врач в третьем поколении, руководит структурным подразделением ОБУЗ Вичгурская ЦРБ. Его дедушка возглавляет кафедру онкологии в Северо-Восточном университете, мама — дерматовенеролог, занимавшая ранее должность заместителя главного врача по лечебной работе и главного специалиста региона, отец — психиатр, преподавал на кафедре анатомии в Ивановском медицинском институте, который окончил Олег.

«Мы спасаем жизни людей каждый день. И для меня это часть жизни и профессиональной деятельности. Помню, как нас вызвали на «ножевое ранение» — риск для жизни мужчины был большой. Мы с фельдшером срочно оказали ему первую помощь, отвезли в больницу и сдали в руки хирургам. На следующую смену мы приехали в эту же больницу, и я увидел, что наш пациент живой и уже сам смог выйти на улицу. Он увидел меня, улыбнулся и поблагодарил. Такие истории вдохновляют продолжать делать свою работу и помогать людям», — рассказал Олег Бровцев.

Сергей Барков из города Рузы Московской области, старший инженер военного представительства Министерства обороны России. Капитан пришел на конкурс в форме, чем сразу зацепил внимание журналистов. Со школы Лидер четко понимал, что хочет быть причастным к настоящим мужским профессиям, которые связаны с риском, ответственностью и самодисциплиной. Он готовился к поступлению в военный ВУЗ, развивая физические и моральные навыки, не давал себе поблажек и добился своей цели. Главные принципы Лидера — честность, результативность и самопожертвование. Он желает все участникам конкурса быть нацеленным не на индивидуальный, а на командный результат, проявлять во всех заданиях инновационный подход и не бояться показывать себя в конкурентной среде.

Максим Клеткин, врач-торакальный хирург из Курской области, отец троих дочерей в день защитника Отечества отмечает свой день рождения! Самые важные жизненные ценности Максима — поступать по совести, служить людям и семье.

«У меня есть определённая социальная роль в нашем обществе. Я врач, гражданин Росии, отец семейства. У меня есть обязательства перед пациентами, Родиной и семьёй. А медицина — это разновидность служения. Врач не может принадлежать себе на 100 процентов. Он служит обществу, как священник или военный», — отметил Максим Клеткин.