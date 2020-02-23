Москва, 23 февраля 2020, 15:48 — REGNUM В честь дня защитника Отечества полуфиналисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в Центральном федеральном округе рассказали истории из жизни о храбрости, терпении и служении. Мужчины разных профессий: военные, спортсмены, госслужащие, врачи, ученые, предприниматели, а также многодетные отцы, «айронмэы», покорители горных вершин и именинники отмечают 23 февраля на полуфинале конкурса.
Генеральный директор компании по организации смешанных единоборств среди профессиональных спортсменов, в том числе боя с Федором Емельяненко, отец двоих детей Шарип Алиев родом из Дагестана. Всю жизнь он прожил в Махачкале недалеко от моря и, будучи подростком, спас из бурной стихии жизни детей. Лидер считает, что на его месте так поступил бы каждый.
Олег Бровцев из Иваново — врач в третьем поколении, руководит структурным подразделением ОБУЗ Вичгурская ЦРБ. Его дедушка возглавляет кафедру онкологии в Северо-Восточном университете, мама — дерматовенеролог, занимавшая ранее должность заместителя главного врача по лечебной работе и главного специалиста региона, отец — психиатр, преподавал на кафедре анатомии в Ивановском медицинском институте, который окончил Олег.
Сергей Барков из города Рузы Московской области, старший инженер военного представительства Министерства обороны России. Капитан пришел на конкурс в форме, чем сразу зацепил внимание журналистов. Со школы Лидер четко понимал, что хочет быть причастным к настоящим мужским профессиям, которые связаны с риском, ответственностью и самодисциплиной. Он готовился к поступлению в военный ВУЗ, развивая физические и моральные навыки, не давал себе поблажек и добился своей цели. Главные принципы Лидера — честность, результативность и самопожертвование. Он желает все участникам конкурса быть нацеленным не на индивидуальный, а на командный результат, проявлять во всех заданиях инновационный подход и не бояться показывать себя в конкурентной среде.
Максим Клеткин, врач-торакальный хирург из Курской области, отец троих дочерей в день защитника Отечества отмечает свой день рождения! Самые важные жизненные ценности Максима — поступать по совести, служить людям и семье.