Баку, , 14:47 — REGNUM Экспорт произведенной в Азербайджане продукции на мировые рынки в январе 2020 года практически в три раза превысил импорт зарубежной продукции в республику, об этом свидетельствуют данные государственного таможенного комитета Азербайджана.

Республика в январе 2020 года провела операции по внешней торговле со 133 странами. Экспорт азербайджанской продукции в январе текущего года составил $2,13 млрд, в то время, как импорт составил $720 млн. Таким образом вывоз азербайджанских товаров на мировые рынки превысил ввоз зарубежных товаров в респубику в 2,96 раза.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт возрос на $851 млн или 66,5%, что может быть связано и с ростом экспорта природного газа, и с большим объемом партии нефти, предназначенной для экспорта в январе.

Импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на $302 млн или на 29,5%. Это связано с тем, что в первой половине 2019 года государственный нефтяной фонд Азербайджана активно скупал на мировых рынках золото. Таким образом в январе 2019 года на закупку драгоценных металлов и слитков республика потратила $179 млн, в то время, как в январе 2020 года — $85 тысяч.

Напомним, согласно данным таможенного комитета Азербайджана, в 2019 году республика совершила внешнеторговые операции со 195 странами. Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2019 году составил $33,302 млрд. Из них на экспорт пришлось $19,635 млрд, а на импорт — $13,667 млрд.