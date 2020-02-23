Париж, , 07:59 — REGNUM Условия рыбной ловли в Ла-Манше будут использован Великобританией как инструмент экономического давления на страны ЕС на переговорах о торговом соглашении. Об этом заявил президент Франции Эмманюуэль Макрон, сообщает AFP.

«Я не уверен, что соглашение будет достигнуто до конца года», — сказал Макрон.

По его словам, стоит ожидать роста напряжённости между странами, так как англичане «очень трудны» в вопросе заключения соглашения.

Как сообщало 22 февраля ИА REGNUM, Макрон выразил разочарование провалом саммита ЕС по бюджетному плану на следящие семь лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон заявил о глубоком разочаровании провалом саммита по бюджету ЕС