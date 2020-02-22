Москва, , 22:41 — REGNUM Врегиональном полуфинале конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», проходящем в москве, принимают участие 13 семей: супружеские пары, отцы с сыновьями, а также родные братья. Все они видят в конкурсе новые возможности для саморазвития и реализации планов, а совместная подготовка помогает лучше справляться с заданиями и повышает мотивацию.

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Андрей и Ольга Ригины (Московская область, Ивантеевка) участвовали еще в первом сезоне конкурсе «Лидеры России», дошли до полуфинала. В третьем сезоне они более обстоятельно подошли к подготовке: составили план, вместе прочитали огромное количество книг, решали тесты — математические, вербальные, на эрудицию.

Андрей Ригин занимает должность руководителя отдела по охране труда и окружающей среды в крупной международной компании. Ольга Ригина — менеджер по стандартизации и работе с претензиями потребителей. Вместе они реализуют социальный проект «Сохранись», цель которого — развивать самостоятельность в детях.

«Мы хотим рассказать детям, какие опасности подстерегают их и что они должны делать во избежание неприятных ситуаций, — говорит Ольга Ригина, — Наш ребенок в этом году пошел в школу. И мы обнаружили, что многие дети не подготовлены к самостоятельной жизни — даже на уровне школы. В детском саду им во всем помогают, а в школе нужно действовать самому. Чтобы ребенок каждый раз не оглядывался на взрослых, мы решили реализовать этот проект».

«В школе на уроках ОБЖ детей учат по принципу: «что делать, если наступило». В нашем проекте мы учим детей, что делать, чтобы не наступило, — добавляет Андрей Ригин, — Это лучше рассказывать именно детям, так как они еще способны легко воспринимать новую информацию. Дети очень довольны, им нравятся наши интерактивные материалы, потому что они подразумевают вовлечение, командную работу. В реализации проекта нам помогает директор школы №8 г. Ивантеевка Татьяна Ивановна Кучеренко».

«Как граждане страны мы хотим и можем менять ее к лучшему, поэтому приняли решение участвовать в конкурсе. Мы с мужем единомышленники, и, если делаем что-то вместе, то поддерживаем друг друга и подталкиваем к цели», — объясняет свою мотивацию Ольга Ригина.

Евгения Вавилова из Липецкаучаствует в конкурсе вместе с мужем Павлом. Для семьи это уже вторая попытка. В прошлом году Евгения участвовала от Липецкой области, а ее супруг проходил отборочные испытания на Дальнем Востоке — по месту рождения. Чтобы соревноваться в полуфинале, он специально летал из Липецка во Владивосток. В этом году оба выступают от Липецкой области.

Евгения состоит в Липецком городском совете депутатов, преподает политологию в Липецком государственном педагогическом университете. Павел — ведущий инженер муниципального предприятия.

«Мы с мужем поддерживаем и дополняем друг друга: он технарь, а я гуманитарий. Вместе мы занимаемся социальными проектами. Я возглавляла молодежный парламент Липецка, где мы изучали проблемы молодежи и готовили предложения органам власти. Наш текущий проект направлен на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни. Мы с мужем занимаемся карате. Проводим тренировки, мастер-классы, семинары, семейные фестивали и вовлекаем ребят. Нашего возвращения с победой ждет дочь. Ей три с половиной года, и она тоже уже понемногу тренируется дома», — рассказывает историю семьи Евгения Вавилова.

Отец и сын Владимир и Роман Кобеняковы, из Москвыутверждают, что они конкуренты во всем, и даже в конкурсе соревнуются между собой. Но если победит кто-то один, безусловно, это будет общая победа семьи.

«У нас очень крепкая семья. Если победит кто-то один, это будет победа по принципу лидерства — первый среди равных, — говорит Владимир, — Качества, которыми должен обладать лидер: это командность, инициативность и внутренний огонь. Однозначно, лидер должен зажигать и мотивировать других».

Братья Алексей и Павел Шаронины родились в Брянске, но живут в Москве, которую и представляют в конкурсе. Решение об участии сначала принял старший брат, Алексей. Павел присоединился к нему, и вместе оба дошли до полуфинала. Цель братьев — только победа! Но и в самом участии они видят несомненные плюсы.

«Принцип соревновательности всегда граничит с принципом командности, что раскрывает потенциал каждого из нас. Мы можем поучиться друг у друга, поделиться знаниями и компетенциями», — говорит Павел Шаронин.

В настоящее время завершаются региональные полуфиналы третьего сезона конкурса «Лидеры России» во всех федеральных округах страны. Напомним, что полуфиналы уже прошли во Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. А в эти дни заключительный полуфинал проходит в Москве.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытиярассказал, что в этом году от Центрального федерального округа на конкурс поступили 81 688 заявок. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 21 февраля, в полуфинал конкурса в ЦФО вышли 555 участников: 387 человек представляют Москву, 71 — Московскую область, 12 — из Липецкую, 10 — Рязанскую, 9 — Воронежскую, по 7 полуфиналистов из Белгородской и Брянской областей, по 6 конкурсантов из Владимирской, Калужской, Курской, Тверской и Тульской областей, 5 полуфиналистов представляют Ярославскую область, по 4 участника из Ивановской, Смоленской и Тамбовской областей, 3 участника из Орловской области и по одному полуфиналисту из Костромской области и г. Санкт-Петербурга.

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