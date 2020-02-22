Москва, 22 февраля 2020, 22:41 — REGNUM Врегиональном полуфинале конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», проходящем в москве, принимают участие 13 семей: супружеские пары, отцы с сыновьями, а также родные братья. Все они видят в конкурсе новые возможности для саморазвития и реализации планов, а совместная подготовка помогает лучше справляться с заданиями и повышает мотивацию.
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Андрей и Ольга Ригины (Московская область, Ивантеевка) участвовали еще в первом сезоне конкурсе «Лидеры России», дошли до полуфинала. В третьем сезоне они более обстоятельно подошли к подготовке: составили план, вместе прочитали огромное количество книг, решали тесты — математические, вербальные, на эрудицию.
Андрей Ригин занимает должность руководителя отдела по охране труда и окружающей среды в крупной международной компании. Ольга Ригина — менеджер по стандартизации и работе с претензиями потребителей. Вместе они реализуют социальный проект «Сохранись», цель которого — развивать самостоятельность в детях.
Евгения Вавилова из Липецкаучаствует в конкурсе вместе с мужем Павлом. Для семьи это уже вторая попытка. В прошлом году Евгения участвовала от Липецкой области, а ее супруг проходил отборочные испытания на Дальнем Востоке — по месту рождения. Чтобы соревноваться в полуфинале, он специально летал из Липецка во Владивосток. В этом году оба выступают от Липецкой области.
Евгения состоит в Липецком городском совете депутатов, преподает политологию в Липецком государственном педагогическом университете. Павел — ведущий инженер муниципального предприятия.
Отец и сын Владимир и Роман Кобеняковы, из Москвыутверждают, что они конкуренты во всем, и даже в конкурсе соревнуются между собой. Но если победит кто-то один, безусловно, это будет общая победа семьи.
Братья Алексей и Павел Шаронины родились в Брянске, но живут в Москве, которую и представляют в конкурсе. Решение об участии сначала принял старший брат, Алексей. Павел присоединился к нему, и вместе оба дошли до полуфинала. Цель братьев — только победа! Но и в самом участии они видят несомненные плюсы.
В настоящее время завершаются региональные полуфиналы третьего сезона конкурса «Лидеры России» во всех федеральных округах страны. Напомним, что полуфиналы уже прошли во Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. А в эти дни заключительный полуфинал проходит в Москве.
Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытиярассказал, что в этом году от Центрального федерального округа на конкурс поступили 81 688 заявок. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 21 февраля, в полуфинал конкурса в ЦФО вышли 555 участников: 387 человек представляют Москву, 71 — Московскую область, 12 — из Липецкую, 10 — Рязанскую, 9 — Воронежскую, по 7 полуфиналистов из Белгородской и Брянской областей, по 6 конкурсантов из Владимирской, Калужской, Курской, Тверской и Тульской областей, 5 полуфиналистов представляют Ярославскую область, по 4 участника из Ивановской, Смоленской и Тамбовской областей, 3 участника из Орловской области и по одному полуфиналисту из Костромской области и г. Санкт-Петербурга.
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