Москва, , 22:25 — REGNUM В субботу, 22 февраля в московском Экспоцентре на Красной Пресне прошел первый день полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Центрального федерального округа.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Полуфиналист из Брянской области, главный консультант Департамента природных ресурсов и экологии региона, участник Президентской программы подготовки управленческих кадров Александр Фролов поделился с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями от первого дня соревнований.

«Первый день полуфинала был очень плотным. Организаторы говорят, что раньше они не использовали 12-часовой формат. Все участники полуфинала очень сильные, с очень разными историями, очень сильные менеджеры — есть, чему поучиться. Впечатления самые положительные», — рассказал Александр Фролов.

Что побудило Вас принять участие в конкурсе «Лидеры России»?

Я участвую в конкурсе, чтобы поймать точку отсчета, чтобы понять, где я сейчас нахожусь, как менеджер. Узнать меру своих компетенций, узнать, где области моего возможного развития, чем мне надо еще заняться — например, коммуникациями, стратегическим планированием. Чтобы почувствовать дух соревнования между «Лидерами России». Для меня это важно, поскольку я считаю себя управленцем.

В чем состоит Ваш проект «Сердце лидера»?

Мой проект «Сердце лидера» посвящен тому, чтобы приобщить детей к области искусственного интеллекта. Это новое, очень важное для развития направление. Для этого необходимо поднять педагогические кадры в этой области. И я считаю необходимым организовать всероссийскую олимпиаду школьников по взаимодействию с искусственным интеллектом. Это комплексный проект, он требует сложной логистики, но я надеюсь принять в нем участие в качестве организатора, или, как минимум, волонтера.

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