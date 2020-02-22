Эр-Рияд, , 21:39 — REGNUM В связи со вспышкой нового типа коронавируса в Китае в Международном валютном фонде (МВФ) предоставили скорректированный прогноз, согласно которому ожидаемый рост экономики КНР снизится на 0,4 процентного пункта (п.п.) до 5,6% по сравнению с прогнозом, сделанным МВФ в январе 2020 года. Об этом 22 февраля сообщается в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которое она сделала в ходе встречи с министрами финансов и руководителями центральных банков промышленно развитых и развивающихся стран (G20) в Эр-Рияде.

«В январе мы прогнозировали повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. С тех пор 2019-nCoV — чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба — подорвала активность в Китае», — говорится в сообщении.

По словам Георгиевой, распространение COVID-2019 окажет воздействие на мировую экономику, однако, оно будет незначительным и краткосрочным.

«Согласно этому сценарию, рост в Китае в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 п.п. ниже, чем в январском прогнозе. Рост мировой экономики будет ниже на 0,1 п.п.», — отметила глава МВФ.

Отмечается, что в МВФ рассматривают различные сценарии развития событий, в том числе и те, которые предполагают более широкий охват регионов, в которых распространится новый тип вируса, что, несомненно, может привести к более продолжительным негативным воздействиям на мировую экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов заявил, что коронавирус стал настолько значимым фактором, влияющим на мировую экономику, что большинство экономистов сошлись во мнении, что это «чёрный лебедь» очередного мирового экономического кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус стал «чёрным лебедем» для мировой экономики: мнение