Эр-Рияд, , 20:56 — REGNUM Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приступит к разработке месторождения в Джафуре, об этом 22 февраля сообщается в официальном заявлении предприятия.

Данное месторождение является крупнейшим в королевстве, его запасы оцениваются на уровня 56,6 млрд куб.м.

«Как ожидается, разработка Джафура укрепит позиции компании в глобальном энергетическом секторе и поможет ей стать ведущей комплексной энергетической и химической компанией в мире», — отмечается в заявлении.

Компания Saudi Aramco приступит к разработке указанного месторождения в 2024 году. Ожидается, что объем добычи газа к 2036 году достигнет порядка 62 млн куб. м в сутки.