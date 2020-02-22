Рига, , 16:18 — REGNUM Международное агентство S&P повысило кредитный рейтинг Латвии до А+ с прогнозом «стабильный», пишет портал LSM.

Это произошло мгновенно после решения FATF о невключение страны в «серый список» стран, испытывающих проблемы с отмыванием денег полученных преступным путём. А + — самый высокий кредитный рейтинг, который только получала Латвии, начиная с 1997 года.

Министр финансов ЛР Янис Рейрс заявил, что это поможет стране в привлечение новых надёжных партнёров и инвестиций. S&P считает, что Латвия, несмотря на умеренный рост экономики в среднесрочной перспективе, проводит жёсткую фискальную политику, которая позволит в будущем сократить и без того небольшой государственный долг, а финансовая система страны устойчива. В 2020 году, по мнению экспертов S&P, экономический рост в Латвии составит 2,7%.