Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Грузия может временно прекратить прямое авиасообщение с Ираном из-за роста случаев заболевания и смерти от коронавируса в этой стране. Об этом заявил журналистам генеральный директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, из Ирана приходят различные сведения. Согласно одним источникам, там заразились коронавирусом десятки человек, а погибли двое. По другим сведениям, число погибших достигло 5 человек, а заболевших — несколько сотен.

По словам Амирана Гамкрелидзе, созданный приказом премьер-министра Грузии специальный координационный совет уже два дня обсуждает вопрос авиасообщения с Ираном и в ближайшее время вынесет соответствующее решение.

Гамкрелидзе также сообщил, что несколько стран уже прекратили выполнение авиарейсов в Иран из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации.

Ранее Грузия временно приостановила прямое авиасообщение с Китаем, но на количество прибывающих в Грузию из Китая граждан этой страны данное решение никак не повлияло. В последние недели в Тбилиси и других городах Грузии отмечается большое число туристов из Китая, которые прибывают сюда транзитом через третьи страны. Часть их обращалась в медицинские учреждения Грузии с признаками ОРВИ, также характерными для коронавируса, но грузинские специалисты пока ни одного случая этого заболевания не подтвердили.