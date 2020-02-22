Амстердам, , 12:30 — REGNUM Правительство Нидерландов намерено запретить финансирование со стороны «несвободных» стран мечетей и религиозных и общественных организаций. Кроме того, правительство намерено обязать эти организации сообщать о крупных пожертвованиях, которые они получают из стран, не входящих в состав Европейского Союза.

Речь идёт о странах, чьи ценности противоречат основам демократического правового государства. В таких странах, по мнению правительства, не существуют свобода вероисповедания, свобода слова или свобода ассоциаций.

Намерения правительства являются откликом на парламентские слушания о нежелательных влияниях на мечети в Нидерландах, которые завершились 20 февраля.

Впрочем, пока неясно, насколько эти намерения возможно будет реализовать на практике, поскольку ограничительные меры могут столкнутся с принципами свободы вероисповедания и ассоциаций.