Душанбе, , 12:41 — REGNUM Заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшед Шоимзода надеется, что республика в будущем сможет получать возмещение от соседних стран за пользование водными ресурсами, которые производятся на территории республики. Об этом он заявил 21 февраля во время заседания парламента, сообщает Sputnik Таджикистан.

Заместитель министра напомнил, что в советское время республика получала взамен за использование воды газ, бензин и другие ресурсы. В связи с чем он выразил сожаление, что в настоящее время данного механизма нет. Также он выразил надежду, что в будущем вместе с налаживанием взаимоотношений между Таджикистаном и соседними странами будет продвижение в этом вопросе.

Шоимзода отметил, что Таджикистан производит более 65% водных ресурсов центральной Азии.

Читайте также: Неосвоенные водные ресурсы подсчитали в Таджикистане