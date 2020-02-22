Рига, , 10:17 — REGNUM По данным Центрального Статистического Управления (ЦСУ) Латвии в течение года на 1,3% снизился уровень цен в промышленности, пишет портал LSM.

Причём уровень цен для произведённых в стране товаров реализуемых на внутреннем рынке сократился на 1%, а для экспортной продукции на 1,5%. Цены на латвийский экспорт в страны еврозоны упали на 1,7%, за пределы зоны евро на 1,3%.

Главными причинами стало снижение цен на древ6есину и изделия из неё, не включая мебель. На рост цен давило повышение затрат на производство отдельных продуктов.

В течение января 2020 уровень цен на производство колебался в районе меньше 1%. На внутреннем рынке упал на 0,7%, экспорт напротив вырос на те же 0,7%. На себестоимость производства повлияло падение цен на электричество и газ.