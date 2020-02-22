Ташкент, , 10:05 — REGNUM Введение налога на добавленную стоимость в размере 15% для иностранных юридических лиц, которые оказывают услуги физическим лицам Узбекистана посредством сети интернет, но при это находятся за пределами Узбекистана, прокомментировали в государственном налоговом комитете Узбекистана 21 февраля.

В налоговом ведомстве отметили, что в качестве примеров подобного рода электронных услуг, подлежащих налогообложению, может служить предоставление прав на программное обеспечение (включая онлайн-игры), «права на использование электронных книг и другого контента, онлайн-реклама, доступ к онлайн маркетплейсам» и т. п.

В ведомстве подчеркнули, что в народе данный вид налогообложения назвали «налогом на Google».

«НДС как косвенный налог будет по сути оплачивать потребитель, а иностранные компании, заложив в цену услуг НДС в размере 15%, будут получать сумму налога от потребителей и направлять ее в бюджет Узбекистана», — сообщили в пресс службе налогового ведомства.

В ведомстве также отметили, что речи о двойном налогообложении по международным договорам вовсе нет, ввиду того, что налогообложение не затрагивает прибыль данных компаний и иностранные компании не являются плательщиками налогов на прибыль в Узбекистане.

Читайте также: Экс-сотрудник «Яндекса»: «Налог на Google» — «цифровой суицид» Узбекистана

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-региональный директор компании «Яндекс» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков заявил, что введение налога на деятельность интернет-компаний в Узбекистане является по его мнению последовательным «digital-суицидом».

Читайте также: В Узбекистане открыли НДС-офис для регистрации интернет-компаний

Отметим также, что ранее налоговый комитет республики Узбекистан открыл офис для регистрации иностранных интернет-компаний.