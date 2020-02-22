Берлин, , 09:15 — REGNUM Компания Tesla возобновила вырубку леса для очистки площадки под строительство завода в коммуне Грюнхайде в Германии, несмотря на протесты экологических активистов. 21 февраля об этом сообщает Reuters.

В феврале вырубка деревьев на территории будущего завода была приостановлена из-за действий экоактивистов. 20 февраля высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск Ассоциации по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии и организации «Зеленая лига Бранденбурга», требующих прекратить строительство завода Tesla.

21 февраля работы по подготовке строительной площадки были возобновлены. В Tesla заявили, что экоактивисты не препятствуют вырубке деревьев.

Напомним, Tesla объявила о строительстве своего первого завода по производству электромобилей в Европе в ноябре 2019 года. Планируется, что предприятие в Грюнхайде (около 40 км от Берлина) будет выпускать более полумиллиона автомобилей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля активисты экологической группировки Baumpirat: innen заявили, что продолжат акции против вырубки леса в Грюнхайде, несмотря на решение суда.

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