Афины , , 07:31 — REGNUM Согласование долгосрочного бюджета ЕС на 2021−2027 годы потребует времени, но ситуация не является критической, заявил журналистам премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он констатировал что на переговоры были потрачены значительные усилия, в том числе и ночные переговоры, но они закончились безрезультатно. Мицотакис отметил, что выход Великобритании из ЕС лишает европейский бюджет важной части доходов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля представитель ЕС Баренд Лейтс, что соглашение по семилетнему бюджету ЕС так и не было принято, но переговоры по нему продолжатся на следующий день.

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