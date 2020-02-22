Стокгольм, , 07:07 — REGNUM Центральный банк Швеции запустил в тестовом режиме использование криптовалюты e-krona, говорится в распространённом сообщении регулятора.

«Цель состоит в том, чтобы создать в изолированной тестовой среде цифровую крону, которая будет простой и удобной для пользователя», — объяснили разработчики.

Тестовый период реализации проекта рассчитан до конца февраля 2021 года.

Предполагается, что за год пользователи протестируют возможности хранения средств e-krona, будут осуществлять платежи, пополнять счета и снимать средства через мобильное приложение.

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