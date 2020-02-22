Киев, , 06:57 — REGNUM Украинская железная дорога подвела итоги работы в 2019 году, констатировав что самым прибыльным маршрутом международного направления стал поезд Киев-Москва. Об этом пишут «Украинские новости».

Прибыль от маршрута по итогам года составила 145,2 млн гривен (380,2 млн рублей). На этом направлении было продано 253,5 тыс. мест.

Вторым и третьим по доходности стали направления из Кривого Рога в Москву и из Одессы в столицу России. Самым убыточным направлением стал поезд из Хмельницкого в Москву.

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