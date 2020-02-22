Брюссель, , 04:04 — REGNUM Глубокое разочарование провалом саммита ЕС по перспективному бюджетному плану на следующую семилетку 2021−2027 годов выразил президент Франции Эманнюэль Макрон. Об этом он заявил журналистам вечером 21 февраля, покидая саммит.

«Мы должны констатировать, что мы не смогли найти решение по бюджету Европы в ходе этих двух дней и одной ночи работы. Я очень глубоко разочарован», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что удалось «защитить» общую аграрную политику ЕС, которая «позволяет кормить Европу» и обеспечивает переход к нейтральным для климата сельскохозяйственным технологиям, но «это решение не окончательное, поскольку общее соглашение по бюджету не найдено».

Напомним, Франция является главным получателем средств сельскохозяйственной программы ЕС, поглощающей более 35% евробюджета.

На саммите Макрон также защищал финансирование политики регионального развития ЕС и призывал увеличить расходы на оборону, космос и новые технологии. Что вызывает закономерные вопросы об источниках средств в ситуации потери взносов от Великобритании из-за Brexit и отказа стран-доноров (Западной и Северной Европы) существенно повышать свои взносы в бюджет ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран Евросоюза пока не смогли достичь соглашения по семилетнему бюджету ЕС, работа внеочередного саммита будет возобновлена утром 21 февраля.

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