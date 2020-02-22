Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Экспортный режим в отношении РФ будет ужесточен решением американским Бюро промышленности и безопасности (BIS), 21 февраля сообщается министерство торговли США.

Под усиление контроля подпадут сферы ядерного нераспространения, ракетных технологий, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также область распространения химического и биологического оружия.

В соответствии с новыми ограничительными мерами американские экспортеры должны будут получать лицензию на определенные виды товаров. При этом, подчеркивается, что экспортные операции указанных секторов, направленные на поддержку партнерства России и США в космосе «будут рассматриваться в каждом конкретном случае».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, товарооборот между РФ и США в 2019 году составил $26,237 млрд, увеличившись на 4,9% по сравнению с 2018 годом.

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