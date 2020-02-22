Бразилиа, , 01:51 — REGNUM Соединенные Штаты сняли запрет на импорт свежей говядины из Бразилии, сообщила глава бразильского министерства сельского хозяйства Тереза Кристина Корреа Да Коста Диас. Соответствующее видео размещено на ее странице в Twitter.

«Мы с нетерпением ждали этого… Это свидетельствует о признании качества бразильского мяса», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 США прекратили импортировать мясо из Бразилии из-за санитарного качества продукции. По результатам проверок выяснилось, что 11% свежей говядины, поступавшей из Бразилии, не соответствовало стандартам качества.

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