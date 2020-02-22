Бразилиа, , 01:35 — REGNUM Американская компания Tesla ведёт переговоры с правительством Бразилии об открытии в стране своего завода. Об этом Министерство науки, технологии, инновации и коммуникаций Бразилии 21 февраля сообщает на своей странице в Instagram.

Как следует из публикации, представители правительства уже встречались с руководящим работником компании и представителем американского посольства в Бразилии Уильямом Поппом для «определения первых шагов правительства».

От Бразилии переговоры координируют министр Маркус Понтис и депутат Даниэл Фрейтас, а участие принимают также представители Министерства экономики.

Председатель комитета парламента по международным вопросам и национальной обороне Эдуарду Болсонару, сын президента Бразилии Жаира Болсонару, также участвует в переговорах. В ходе визита в США 9 — 10 марта, строительство завода Tesla войдёт в повестку президента Бразилии Жаира Болсонару.

По предварительной информации, сборочный завод Tesla может быть построен в городе Крисиума, штат Санта-Катарина на юге страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против подготовки площадки для строительства первого в Европе завода компании Tesla под Берлином, поданный экологическими организациями.

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