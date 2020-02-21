Пекин, , 23:53 — REGNUM В Китае в рамках соглашения с США по торгово-экономическим вопросам обнародован перечень американских товаров, освобождённых от ответных китайских тарифных мер, принятых на повышение тарифов на китайские товары в США. Об этом 21 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

Этот перечень будет действовать с конца февраля 2020 года по конец февраля 2021 года. Благодаря опубликованным спискам, китайские предприятия-импортёры смогут подать заявку на возврат уплаченных пошлин, а также воспользоваться льготным режимом.

Сообщается, что работа по исключению товаров американского импорта в Китай из указанного перечня продукции будет продолжена, а новые списки будут публиковаться по мере принятия соответствующих решений, в том числе в ближайшее время.