Душанбе, , 23:50 — REGNUM В Таджикистане значительно снизились объёмы сброса воды из водохранилищ ГЭС мимо агрегатов — почти в два с половиной раза за последние три года благодаря увеличению внутреннего потребления электроэнергии, а также объёмов её экспорта за рубеж.

Как сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в энергетическом секторе страны, в 2019 году гидроэлектростанции Таджикистана выработали 20 млрд 676,2 млн кВт•ч электроэнергии, что на 4,7% больше, чем в 2018 году. При этом порядка 2,9 млрд кВт•ч электроэнергии из выработанных в 2019 году было отправлено на экспорт в соседние страны, а оставшаяся часть электроэнергии была распределена среди потребителей внутри страны.

«Таким образом, с ростом производства электроэнергии также растут её потребление и экспорт, что позволило уменьшить объёмы холостого сброса воды мимо агрегатов», — заметил источник.