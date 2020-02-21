Нью-Йорк, США, , 23:47 — REGNUM Фондовый рынок США завершает торги 21 февраля глубоко в «красной зоне» из-за новых страхов вокруг вспышек коронавируса за пределами китайского Уханя.

Сильнее всего за день торгов на Уолл-стрит опустился «высокотехнологичный» индекс Nasdaq, однако сильно просели также Dow и S&P.

Индекс Dow Jones упал на 272,85 пункта (0,93%), до 28 947,13 пункта, индекс S&P 500 упал на 40,97 пункта (1,21%), до 3332,26 пункта, индекс Nasdaq упал на 194,31 пункта (1,99%), до 9556,66 пункта.

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