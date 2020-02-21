Вашингтон, , 23:34 — REGNUM В соответствии с условиями соглашения, достигнутого в январе между Китаем и США в сфере торгово-экономической и тарифной политики, наблюдается увеличение масштабов сельскохозяйственного импорта КНР из США, сообщает 21 февраля Синьхуа со ссылкой на данные американского минсельхоза.

В текущем финансовом году, который заканчивается 20 сентября 2020 года, размер импорта из США увеличится и достигнет 14 млрд долларов, что на 3 млрд превышает прежние прогнозные оценки.

В документе, который обнародовало американское ведомство, делается оговорка о существенном осложнении и росте неопределенности ожиданий, что связывается с эпидемией в КНР вирусной пневмонии. Специалисты министерства, однако, полны оптимизма и ожидают роста американских поставок в Китай начиная с весны 2020 года, после того, как вспышка эпидемии пойдёт на спад.