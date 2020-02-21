Лондон, , 23:31 — REGNUM Мировые цены на нефть за сессию 21 февраля опустились примерно на 1,5%, марка Brent установилась чуть выше отметки $58 за баррель.

К завершению торгов апрельские фьючерсы Brent подешевели на 87 центов (1,47%), до $58,44 за баррель. Диапазон марки составил $57,73 — $59,24 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI подешевели на 49 центов (0,91%), до 53,39 за баррель. Диапазон WTI — от $52,56 до $53,84 за баррель.

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