Тегеран, , 09:16 — REGNUM 21 февраля официальный представитель МИДАббас Мусави заявил, что включение Ирана в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) было политическим шагом, поддержанным «террористическими режимами». Об этом сообщило иранское агентствоMehr News.

«К сожалению, это также является частью политизации международных механизмов Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и «сионистским» режимом. Из-за своего влияния на эти механизмы они пытаются также воздействовать на любые вопросы политическим давлением», — объявил Мусави в ответ на принятое организацией решение внести Иран в черный список.

Кроме того, официальный представитель отметил: «Исламская Республика Иран уже более двух лет выполняет все законы и нормативные акты, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма». По словам Мусави, международные механизмы имеют свои недостатки, и Иран был внесен в черный список ФАТФ, несмотря на все усилия, которые были предприняты властями внутри страны по данному вопросу».

Ранее 21 февраля стало известно, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Иран в свой черный список вследствие нарушения Ираном международных норм финансирования борьбы с терроризмом.