Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Саудовская Аравия может выйти из соглашения о сотрудничестве с Россией в координации объемов нефтедобычи, сообщает 21 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению издания, Саудовская Аравия, а также Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), вместе добывающие около половины общего объёма нефти ОПЕК, провели на этой неделе переговоры о вариантах сокращения совокупной нефтедобычи на 300 тыс. баррелей в сутки.

Причиной такого решения называется влияние коронавируса Covid-19 на глобальный спрос на энергоносители.

По мнению экспертов газеты, разрыв соглашения Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с Россией ослабит возможность ОПЕК влиять на мировой рынок нефти и ценообразование.

Официальных подтверждений этой информации нет.

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