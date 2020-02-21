Милан, Италия, , 20:52 — REGNUM У Qatar Airways нет никакого намерения инвестировать в развитие Air Italy, как и в любой другой авиационный проект в Италии, заявили официальные представители компании в пятницу, 21 февраля, передает Sky.

Qatar Airways принадлежит 49% Air Italy. 11 февраля 2020 года совладельцы Air Italy сообщили о намерении ликвидировать компанию из-за хронических финансовых трудностей.

Сотрудники компании проводят акции протеста, а в правительстве страны просят совладельцев Air Italy отложить реализацию своего решения. Предполагается, что часть пилотов будут трудоустроены в Ryanair. Изначально сообщалось, что последний рейс Air Italy выполнит 25 февраля, однако позже стало известно, что работа нескольких линий будет продлена до апреля 2020 года.