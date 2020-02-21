Эр-Рияд, , 20:44 — REGNUM О планах Саудовской Аравии сокращать нефтедобычу, что бы ни решила со своей стороны Россия, пишет 21 февраля The Wall Street Journal.

Уточняется, что Эр-Рияд в случае, если Москва не согласится на новое сокращение добычи чёрного золота, договорится с другими странами, которых три (какие — не сказано).

Объём нефтедобычи экспортёр чёрного золота намерен сократить на 300 тыс. б/с от действующего значения.

Напомним, очередное заседание ОПЕК+ состоится 6 марта 2020 г. В начале февраля технический комитет картеля рекомендовал продлить текущую (рассчитанную до марта этого года) сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с (по сравнению с октябрём 2018 г.).

Сокращения рекомендовалось углубить на 600 тысяч б/с на II квартал 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр энергетики Александр Новак 20 февраля заявил, что Москва ещё не готова следовать за другими членами ОПЕК+ и снижать объём нефтедобычи.

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