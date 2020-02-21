Ашхабад, , 19:57 — REGNUM В 2019 году товарооборот между Туркменией и Турцией составил $944 млн 477 тысяч (60 млрд 202 млн рублей) и увеличился на 29,7% по сравнению с 2018 годом, передает Trend со ссылкой на информацию турецкого торгового ведомства.

За минувший год в Туркмению завезли турецких товаров на $692 млн 588 тысяч (44 млрд 146 млн рублей), при этом объем поставок туркменской продукции в Турцию сложился на уровне $251 млн 889 тысяч (16 млрд 56 млн рублей). Таким образом, импорт превысил экспорт в 2,75 раза.

Отмечается, что в 2019 году доля Туркмении во внешнеторговом обороте Турции составила лишь 0,25%.