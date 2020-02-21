Бишкек, , 19:54 — REGNUM Из-за очередного периода маловодья Киргизия в 2020 году не сможет экспортировать электроэнергию в соседние страны. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров, передает «Кабар».

По его словам, в текущем году республика будет вынуждена сама закупать электроэнергию за рубежом.

Назаров отметил, что пока еще нельзя со всей определенностью сказать, откуда именно Киргизия импортировать электричество.

«В данное время идут переговоры, есть некоторые соглашения, но окончательно еще не решено», — подытожил председатель правления национального энергетического холдинга.

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