Лондон, , 19:54 — REGNUM Нефть Brent остановила падение в ходе сессии 21 февраля на отметке $58 за баррель.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent подешевели на 1,09 (1,84%), до $58,22 за баррель. Минимальным значением сессии пока являются $57,73 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI опустились на 66 центов (1,22%) и установились на $53,22 за баррель. Ранее в ходе торгов марка упала до минимума $52,56 за баррель.

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