Берлин, , 17:41 — REGNUM Протесты намерены продолжать эко-активисты против строительства под Берлином завода Tesla. Об этом сообщила 21 февраля эко-группа «Baumpirat:innen».

Экологи заявили, что не намерены мириться с решением Высшего административного суда Берлина и Бранденбурга, отклонившего иск «зелёных» против строительства предприятия.

«Baumpirat:innen» намерена, объединившись с другими активистами, устраивать протесты на месте строительства завода. В частности, они собираются мешать вырубке леса под строительную площадку, в том числе забираясь на деревья.

Напомним, для строительства автозавода Tesla в населённом пункте Грюнхайд (возле Берлина) будет вырублено 90 га леса. Уже был подан иск против строительства завода, но суд 21 февраля объявил о том, что иск отклонён.

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