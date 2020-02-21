Москва, , 17:39 — REGNUM Повышение транспортного налога для обновления коммерческого парка является стандартной мерой для обновления автотранспорта, но мера должна сопровождаться поддержкой, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. С одной стороны, везде в мире именно таким образом и обновляют парк, отметил Шапарин.

«С другой, в других странах обычно на обновление парка выделяют и меры господдержки: льготные кредиты, субсидии, налоговые каникулы и вычеты и др. К кнуту выдают если не пряник, то подорожник, чтобы снять боль», — отметил эксперт в Facebook.

Он прогнозирует негативный сценарий.

«Но у нас, скорее всего, обойдутся без обезболивающих», — полагает Шапарин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме настаивают на отмене транспортного налога в РФ