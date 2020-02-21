Тюмень, , 17:06 — REGNUM Арбитражный суд Тюменской области взыскал с ГБУ «Тюменьгормост» 12 млн рублей ущерба по иску Северо-Уральского управления Росприроднадзора за складирование отходов зимней уборки улиц Тюмени у озера Песьяного. Решение суда принято 21 февраля 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Напомним, в мае 2019 года Ленинский суд Тюмени постановил, что горадминистрация обязана до 1 января 2020 года оградить участок рядом с озером Песьяным, чтобы талый грязный снег не попадал в водоём и в русло реки Туры. Однако природоохранная прокуратура в феврале 2020 года вновь обнаружила несанкционированную свалку снега на прежнем, не ограждённом от водоохранной зоны месте.

Отметим, что ГБУ «Тюменьгормост» ранее было оштрафовано за складирование снега на полигоне у озера Песьяного на 40 тыс. рублей.

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