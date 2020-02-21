Тирасполь, , 17:03 — REGNUM Блокирование банками Молдавии платежей приднестровских предприятий — «чисто политическое решение, направленное на подрыв экономики и бизнеса Приднестровья». Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил директор тираспольского бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков, комментируя новый этап финансовой блокады Приднестровья Молдавией.

По словам эксперта, Молдавия «просто использует Приднестроьве и его граждан как зону для экспериментов и пытается через рычаги экономического и финансового давления навязывать свою политическую волю и свои политические сценарии».

«Молдавские власти показали свое истинное лицо, когда их декларации о дружбе полностью противоречат тому, что они делают на практике. Понятно, что никто в Кишиневе не собирается даже думать, каким образом эта вся негативная ситуация с банковской сферой, с работой нашей экономики, с работой нашего бизнеса скажется на простых гражданах Приднестровья, на их социальном климате», — добавил Широков.

В Кишиневе, по его словам, руководствуются логикой: чем хуже будет приднестровцам, тем лучше будет Молдавии.

Напомним, 19 февраля стало известно, что банки Молдавии отказались принимать платежи предприятий Приднестровья. Как сообщил первый заместитель Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Алексей Мельник, экономические агенты ПМР в настоящее время не могут произвести оплату за товары и услуги молдавским резидентам.

Такая ситуация зафиксирована впервые за 30 лет взаимодействия между банковскими системами Приднестровья и Молдовы.

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